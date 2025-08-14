Мир
14 августа 2025

Раскрыты серьезные намерения Трампа на встрече с Путиным

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

У президента США Дональда Трампа есть серьезные намерения относительно встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

«Трамп сейчас настроен серьезнее и прямолинейнее, чем когда-либо. Он хочет показать это миру», — заявил неназванный высокопоставленный чиновник в беседе с изданием.

По словам другого собеседника, если встреча окажется безрезультатной и не последует никаких «жестких последствий», в будущем угрозы Трампа в адрес России «будут звучать еще более пусто».

Ранее Путин заявил, что американский лидер предпринимает энергичные усилия по прекращению конфликта на Украине.

