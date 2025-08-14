Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:20, 14 августа 2025Силовые структуры

Разыскиваемый в России за тяжкое преступление мужчина попал на видео

В центре Москвы Росгвардия задержала находящегося в федеральном розыске мужчину
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Задержание Росгвардией в центре Москвы находящегося в федеральном розыске мужчины попало на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в пресс-службе столичного главка ведомства.

На кадрах видно, как силовики обыскали его вещи, а потом надели на него наручники.

По данным правоохранителей, фигурант — 37-летний уроженец ближнего зарубежья. Он скрывался от правосудия за совершение тяжких преступлений. Спецназ Росгвардии задержал его в городском автобусе.

Ранее сообщалось, что Росгвардия обнаружила в Донецкой народной республике (ДНР) склад с вооружением стран НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Ростов-на-Дону при помощи самолета-камикадзе. Момент удара по многоквартирному дому попал на видео

    Финский хоккеист извинился за выступление в КХЛ

    Артемий Лебедев назвал недостаток США по сравнению с Россией

    Раскрыт состав делегации России на переговорах с Трампом

    Обещана совместная пресс-конференция Путина и Трампа

    Россияне спустились в метро в Европе и заплатили 30 тысяч рублей

    В России рассказали о приговоре немецкого генерала для «Сапсана»

    В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Трампа

    В России упал спрос на одну категорию работников

    Вечерний выезд закончился для российского таксиста переломом и миллионным ущербом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости