Разыскиваемый в России за тяжкое преступление мужчина попал на видео

В центре Москвы Росгвардия задержала находящегося в федеральном розыске мужчину

Задержание Росгвардией в центре Москвы находящегося в федеральном розыске мужчины попало на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в пресс-службе столичного главка ведомства.

На кадрах видно, как силовики обыскали его вещи, а потом надели на него наручники.

По данным правоохранителей, фигурант — 37-летний уроженец ближнего зарубежья. Он скрывался от правосудия за совершение тяжких преступлений. Спецназ Росгвардии задержал его в городском автобусе.

Ранее сообщалось, что Росгвардия обнаружила в Донецкой народной республике (ДНР) склад с вооружением стран НАТО.

