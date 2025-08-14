Разыскиваемый в России за тяжкое преступление мужчина попал на видео

Задержание Росгвардией в центре Москвы находящегося в федеральном розыске мужчины попало на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в пресс-службе столичного главка ведомства.
На кадрах видно, как силовики обыскали его вещи, а потом надели на него наручники.
По данным правоохранителей, фигурант — 37-летний уроженец ближнего зарубежья. Он скрывался от правосудия за совершение тяжких преступлений. Спецназ Росгвардии задержал его в городском автобусе.
Ранее сообщалось, что Росгвардия обнаружила в Донецкой народной республике (ДНР) склад с вооружением стран НАТО.