12:33, 7 августа 2025Силовые структуры

Росгвардия нашла заминированный склад с вооружением НАТО и мастерской дронов-камикадзе

В ДНР росгвардейцы нашли склад с вооружением НАТО и мастерской дронов-камикадзе
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Росгвардия обнаружила в Донецкой народной республике (ДНР) склад с вооружением стран НАТО. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, сведения о подземном складе с оружием и боеприпасами в одном из сел ДНР получила военная контрразведка. Склад был заминирован миной-растяжкой. Внутри были десятки единиц вооружения, в том числе реактивные гранатометы и огнеметы и мастерская для сборки дронов-камикадзе.

Среди найденного вооружения болгарский 72,5-миллиметровый гранатомет Bullspike-AT. Также на складе находились противотанковые и противопехотные мины, в том числе М18А1 «Клеймор» американского производства и 102-миллиметровый противотанковый ракетный комплекс NLAW производства Великобритании.

Ранее сообщалось, что российский боец с позывным Добряк обнаружил и уничтожил склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

