Риттер заявил, что в его доме проводили обыск 40 агентов ФБР

Бывший американский разведчик Скотт Риттер рассказал, что августе 2024 года в его доме проводили обыск 40 агентов Федерального бюро расследований (ФБР). Подробности произошедшего он раскрыл в беседе с ТАСС.

По словам Риттера, больше года ему был запрещен выезд из США. Бывший разведчик полагает, что причиной этого решения стало желание посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

«После форума я планировал провести 40-дневное турне по России (...) Думаю, мое правительство этого боялось: боялось, что американец приедет в Россию, пообщается с ее народом, узнает правду и расскажет об этом дома. Они также хотели запугать меня. Через два месяца 40 агентов ФБР провели обыск в моем доме», — рассказал Риттер.

По словам бывшего разведчика, правительство США обвиняло его в работе на Россию с целью подрыва президентских выборов.

В августе 2024 года в доме бывшего разведчика Корпуса морской пехоты США Скотта Риттера прошел обыск. Утверждается, что это связано с его сотрудничеством с российскими СМИ.