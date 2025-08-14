Россиянам назвали пять уровней защиты аккаунтов от мошенников

МВД заявило, что для защиты аккаунтов нужно использовать менеджеры паролей

Россиянам перечислили пять уровней защиты аккаунтов в сети от мошеннических действий. О степени защищенности учетных записей рассказало МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

«Нулевым» уровнем защиты в ведомстве сочли ситуацию, при которой пользователь использует одинаковый пароль для всех сервисов и хранит его в ненадежном месте, например, в файле с названием «пароль». При следующем уровне, который в МВД назвали базовым, человек создает несколько сложных паролей и хранит их в менеджере — специальной программе.

Также специалисты выделили «усиленный» и «проактивный» уровень. Они подразумевают, что человек везде включил двухфакторную аутентификацию, а для защиты данных использует коды из специальных приложений или электронные ключи. Кроме того, пользователи «проактивного» уровня имеют физический носитель для защиты учетных записей, а также заводят отдельный адрес электронной почты для сервисов с особенно чувствительными данными и проверяют разрешения, запрашиваемые приложениями.

Последний, пятый, уровень в МВД назвали «параноик». Человек с такой степенью защиты использует защитный физический ключ, а также работает на нескольких устройствах и пользуется возможностями шифрования. Кроме того, у него есть отдельный гаджет для финансовых операций, а также резервные копии данных. Наконец, «параноик» следит, чтобы не происходило утечек данных, и разрабатывает план, как восстановить аккаунт в случае, если это произойдет.

