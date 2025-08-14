Путешествия
Россияне массово устремились в страну Азии

АТОР: Российский турпоток в Южную Корею вырос на 20,8 процента
Алина Черненко

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Российский турпоток в Южную Корею за первые шесть месяцев 2025 года вырос на 20,8 процента. О том, что соотечественники массово устремились в эту страну Азии, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Национальной организации туризма Кореи (НОТК).

Уточняется, что с января по июнь 2025 года в Южной Корее зафиксировали 110 тысяч визитов россиян. Для сравнения за аналогичный период 2024-го эта цифра составила 91,1 тысячи. Такие объемы позволили этой стране войти в первую десятку ключевых выездных рынков России, говорится в материале.

В АТОР напомнили, что за весь 2024 год Южная Корея приняла 200 тысяч отечественных туристов. По мнению аналитиков организации, текущие результаты позволяют предположить, что по итогам 2025 года турпоток россиян в эту страну может достичь не менее 250 тысяч.

Ранее стало известно, что в 2025 году спрос российских путешественников поколения Z на Южную Корею вырос в полтора раза по сравнению с 2024-м. Специалисты отмечают, что популярность страны у зумеров растет под влиянием трендов поп-культуры и соцсетей.

