Россияне спустились в метро в Европе и заплатили 30 тысяч рублей

Россиян оштрафовали в метро Австрии на 30 тысяч рублей за безбилетный проезд

Российских туристов оштрафовали в метро Австрии на десятки тысяч рублей за безбилетный проезд. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Супружеская пара Ксения и Максим из Санкт-Петербурга и их родственница во время путешествия по европейской стране решили проехаться на местном метро и спустились в него на лифте, не заметив на улице автомат с билетами.

Внизу они подошли к контролеру и вежливо спросили его, где им можно купить проездные. В ответ сотрудник метрополитена объяснил на немецком, что находиться на станции без билетов запрещено. Россияне заверили контролера, что они не ездили на поезде, но он отказался в это верить и потребовал каждого оплатить штраф в размере 105 евро (около 9,8 тысячи рублей).

На просьбу туристов проверить записи с камер видеонаблюдения контролер заявил, что это будет стоить 4 тысячи евро (около 373 тысяч рублей). Позвонить в полицию у россиян не получилось из-за отсутствия связи.

