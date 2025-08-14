Россиянина арестовали из-за анекдотов

Жителя Нижегородской области арестовали на трое суток за матерные анекдоты

В Арзамасе Нижегородской области местного жителя арестовали на трое суток из-за матерных анекдотов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Как стало известно, мужчина, находясь в компании знакомых в общественном месте, рассказывал нецензурные анекдоты в присутствии проходящих мимо прохожих. Согласно протоколу задержавших его правоохранителей, на замечания россиянин не реагировал, «продолжал сквернословить, вел себя грубо, нагло, вызывающе».

В результате мужчину обвинили в нарушении административной статьи о мелком хулиганстве. В суде он признал вину и раскаялся, однако был арестован на трое суток. Анекдоты, рассказанные подсудимым, в постановлении не приводятся.

Ранее детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова предложила штрафовать за мат подростков с 11 лет и их родителей. По ее словам, раньше нецензурные слова ассоциировались с асоциальным образом жизни, а сейчас общество смотрит на проблему «сквозь пальцы».