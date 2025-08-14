Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:55, 14 августа 2025Бывший СССР

Российские войска расширили плацдарм в ДНР

Российские войска расширили плацдарм около Доброполья в ДНР
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска расширили плацдарм к югу и юго-востоку от Доброполья в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

Он назвал это «настоящим прорывом» и добавил, что расстояние до города сокращается быстрыми темпами. «Перспективы в достижении красноармейско-добропольской агломерации нерадужные», — заключил Кимаковский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался против вывода подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) с подконтрольной Киеву территории ДНР. По его словам, любые вопросы относительно территориальной целостности Украины не могут обсуждаться без учета воли украинцев и властей республики.

До этого в 14 подконтрольных ВСУ населенных пунктах ДНР объявили эвакуацию. Глава назначенной Киевом местной областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин рассказал, что нахождение гражданских лиц на занятых ВСУ территориях региона опасно, и призвал всех к скорейшей эвакуации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ раскрыла ущерб Украины от операции по срыву производства «Сапсанов»

    Вскрылись подробности о блокировке украинской ракетной программы «Сапсан»

    За империю проглотившего пчелу миллиардера развернулась нешуточная борьба

    Стало известно о закрытии ВС России огневого мешка в ЛНР

    Бойцы Армии России застали спящими украинских военных в Январском

    Звезда с самыми идеальными ягодицами в мире позагорала в леопардовом бикини

    Получивший травму во время празднования гола российский футболист выбыл до конца сезона

    Комик получил ранение в спину и оказался в инвалидной коляске

    Нефть перестала дешеветь

    Трамп дал обещание Зеленскому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости