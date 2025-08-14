Российские войска расширили плацдарм около Доброполья в ДНР

Российские войска расширили плацдарм к югу и юго-востоку от Доброполья в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

Он назвал это «настоящим прорывом» и добавил, что расстояние до города сокращается быстрыми темпами. «Перспективы в достижении красноармейско-добропольской агломерации нерадужные», — заключил Кимаковский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался против вывода подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) с подконтрольной Киеву территории ДНР. По его словам, любые вопросы относительно территориальной целостности Украины не могут обсуждаться без учета воли украинцев и властей республики.

До этого в 14 подконтрольных ВСУ населенных пунктах ДНР объявили эвакуацию. Глава назначенной Киевом местной областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин рассказал, что нахождение гражданских лиц на занятых ВСУ территориях региона опасно, и призвал всех к скорейшей эвакуации.