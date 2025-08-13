Бывший СССР
На подконтрольной Киеву части ДНР объявили эвакуацию

Глава Донецкой ОВА Филашкин начал эвакуацию из 14 занятых ВСУ населенных пунктов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В 14 подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) населенных пунктах Донецкой народной республики (ДНР) объявили эвакуацию. О мерах по вывозу гражданских лиц сообщил в Telegram глава назначенной Киевом местной областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин.

«Начинаем обязательную эвакуацию семей с детьми принудительным способом из города Белозерское, сел Благодать, Боковое, Веселое Поле, Весна, Мировое, Нововодяное Белозерской общины и из поселка Святогоровка, сел Викторовка, Вировка, Копани, Нововикторовка, Новоукраинка и Степи Добропольской общины», — заявил чиновник.

Он добавил, что нахождение гражданских лиц на занятых ВСУ территориях региона опасно, и призвал всех к скорейшей эвакуации.

Ранее стало известно, что бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ выбили подразделения противника из села Колодези в Донецкой народной республике. Также сообщалось, что российские военные за сутки продвинулись на 10 километров.

