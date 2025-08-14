Забота о себе
16:28, 14 августа 2025Забота о себе

Российские врачи спасли 28 лет жившую с сильными судорогами девушку

Профессор Зуев: Врачи в Красноярске помогли пациентке с тяжелой эпилепсией
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Врачи в Красноярске спасли 29-летнюю жительницу Братска, которая из-за тяжелой формы эпилепсии 28 лет жила с постоянными судорогами и часто теряла сознание. Ее историю опубликовало издание Life.

Отмечается, что ранее девушке уже делали две операции, однако ни они, ни лечение препаратами не помогали. Когда в Красноярске открылась клиника диагностики и лечения эпилепсии, россиянка обратилась туда за помощью.

Как рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий центром нейрохирургии имени Н. И. Пирогова Андрей Зуев, девушке сделали операцию, которая продлилась три часа. «Пациентка была очень сложной, ее уже дважды до нас оперировали, были выполнены попытки удалить участок мозга, который вызывает эпилепсию, и они не привели к должному успеху. К счастью, нам удалось это сделать без каких-либо проблем, я надеюсь, что приступов у больной больше не будет», — добавил Зуев.

Материалы по теме:
«Я понимала весь ужас моего диагноза»Как живут россияне с редким заболеванием крови
25 декабря 2020
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью»Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
6 октября 2020

Во время операции нейрохирурги выявили эпилептогенную зону, находившуюся в левой лобной доле, где локализуется речь и движения в правых руке и ноге. Эти функции у девушки не пострадали, и уже через сутки после операции она смогла пообщаться с родными. Сейчас пациентка идет на поправку.

Ранее стало известно об истории девочки из Великобритании, которая вырастила в желудке огромный волосяной шар. Хирурги извлекли из нее трихобезоар, который достигал 20 сантиметров в диаметре и занимал почти весь желудок.

