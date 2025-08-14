Российские врачи спасли 28 лет жившую с сильными судорогами девушку

Профессор Зуев: Врачи в Красноярске помогли пациентке с тяжелой эпилепсией

Врачи в Красноярске спасли 29-летнюю жительницу Братска, которая из-за тяжелой формы эпилепсии 28 лет жила с постоянными судорогами и часто теряла сознание. Ее историю опубликовало издание Life.

Отмечается, что ранее девушке уже делали две операции, однако ни они, ни лечение препаратами не помогали. Когда в Красноярске открылась клиника диагностики и лечения эпилепсии, россиянка обратилась туда за помощью.

Как рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий центром нейрохирургии имени Н. И. Пирогова Андрей Зуев, девушке сделали операцию, которая продлилась три часа. «Пациентка была очень сложной, ее уже дважды до нас оперировали, были выполнены попытки удалить участок мозга, который вызывает эпилепсию, и они не привели к должному успеху. К счастью, нам удалось это сделать без каких-либо проблем, я надеюсь, что приступов у больной больше не будет», — добавил Зуев.

Во время операции нейрохирурги выявили эпилептогенную зону, находившуюся в левой лобной доле, где локализуется речь и движения в правых руке и ноге. Эти функции у девушки не пострадали, и уже через сутки после операции она смогла пообщаться с родными. Сейчас пациентка идет на поправку.

