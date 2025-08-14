РИА Новости: Афроамериканский наемник ВСУ ликвидирован под Январским

Афроамериканский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) был ликвидирован в ходе боев за населенный пункт Январский в Днепропетровской области. Об этом рассказал российский боец с позывным Приморец в беседе с РИА Новости.

«Негры есть (среди наемников), вот сейчас негр был, ликвидировали его. Есть грузины. Они ведут оборонительные действия и диверсионные действия», — рассказал Приморец.

По его словам, подготовка наемников не отличалась высоким качеством.

Ранее у Январского боец штурмовой роты с позывным Белый наткнулся на засаду. Троих солдат ВСУ он ликвидировал сразу. После этого завязался рукопашный бой, по итогам которого россиянин и украинцы разошлись.