Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:09, 14 августа 2025Бывший СССР

Российский боец рассказал о ликвидации афроамериканского наемника ВСУ

РИА Новости: Афроамериканский наемник ВСУ ликвидирован под Январским
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Афроамериканский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) был ликвидирован в ходе боев за населенный пункт Январский в Днепропетровской области. Об этом рассказал российский боец с позывным Приморец в беседе с РИА Новости.

«Негры есть (среди наемников), вот сейчас негр был, ликвидировали его. Есть грузины. Они ведут оборонительные действия и диверсионные действия», — рассказал Приморец.

По его словам, подготовка наемников не отличалась высоким качеством.

Ранее у Январского боец штурмовой роты с позывным Белый наткнулся на засаду. Троих солдат ВСУ он ликвидировал сразу. После этого завязался рукопашный бой, по итогам которого россиянин и украинцы разошлись.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США временно отменили ряд антироссийских санкций. Что известно о сроках и причинах такого решения Белого дома?

    Азаров заявил о возможном давлении Трампа на Зеленского из-за Донбасса

    Названа имеющая допуски на полеты между Россией и Аляской авиакомпания

    Российский боец рассказал о ликвидации афроамериканского наемника ВСУ

    Назван способ преодолеть дефицит воды в Донбассе

    Названы возможные для смягчения санкции Евросоюза в отношении России

    Девушка задумалась о расставании с бойфрендом после неожиданной находки в его шкафу

    Алаудинов раскрыл маневр ВСУ для отвлечения российских войск

    В российском регионе отразили атаку украинских БПЛА

    Российский штурмовик разошелся с бойцами ВСУ после рукопашного боя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости