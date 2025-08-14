ТАСС: Штурмовик после рукопашной схватки разошелся с бойцами ВСУ

Боец штурмовой роты с позывным Белый в беседе с ТАСС рассказал, как наткнулся на засаду из пяти бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Январского Днепропетровской области.

По словам штурмовика, троих бойцов он ликвидировал сразу. После этого завязался рукопашный бой.

«Одного завалил (на спину), нож к горлу приставил, а этот, который с автоматом меня на мушке держал. Он предложил, мол, я отпускаю их, а они не стреляют в меня. Давай, говорит, разойдемся мирно. И так мы разошлись. Они пошли в одну сторону, я — в другую», — рассказал Белый.

Ранее российские войска уничтожили несколько батальонов ВСУ в Днепропетровской области. «За последнее время ФАБами уничтожены несколько батальонов 31-й бригады противника», — рассказали в российских силовых структурах.