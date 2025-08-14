ТАСС: ВСУ в Днепропетровской области маскируют взрывчатку под шишки

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области маскируют взрывчатку под еловые шишки. Об этом рассказал командир штурмовой бригады с позывным Инспектор в беседе с ТАСС.

«Систематически они применяют дистанционное минирование различными самодельными устройствами, в виде даже каких-то пакетиков, в виде каких-то шишек еловых, в виде всяких обычных веток, растительности», — рассказал российский командир.

Ранее боец саперных войск с позывным Гермес рассказал, что ВСУ маскировали взрывчатку под предметы военного быта в Курской области. Он объяснил, что, когда свечу поджигают, фитиль сгорает за несколько секунд, после чего происходит детонация.