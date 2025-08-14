Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:49, 14 августа 2025Мир

Российский спецборт приземлился на Аляске

Flightradar24: Российский спецборт приземлился в Анкоридже
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Российский спецборт Ил-96 приземлился в Анкоридже, штат Аляска, где будет проходит российско-американский саммит при участии президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные трекингового сервиса Flightradar24.

Ранее газета The Washington Post (WP) сообщила, что саммит делегаций стран пройдет на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. \

Также советник президента России по международным делам Юрий Ушаков уточнил, что встреча начнется в 22:30 по московскому времени на Аляске. Беседа глав государств пройдет в формате тет-а-тет с участием переводчиков.

Кроме того, переговоры двух президентов также пройдут в составе делегаций по формуле «5 на 5». В состав российской делегации вошли: советник Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о готовности России к сделке по Украине

    По делу о пытках российских военнопленных вынесен приговор

    Уехавшие из России Гузеева и Кудрявцева сфотографировались и признались друг другу в любви

    Россияне изменили отношение к дачам

    Трамп высказался о совместной пресс-конференции с Путиным

    Посольство в Эстонии отреагировало на высылку российского дипломата

    В Таиланде поймали оружейного барона из России

    Российский спецборт приземлился на Аляске

    В Кремле оценили важность мнения Украины на переговорах Путина с Трампом

    Казахстан обошел Россию по ВВП на душу населения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости