Российский военный Батырев уничтожил FPV-дрон ВСУ и спас подразделение

Гвардии старший сержант Олег Батырев уничтожил надвигающийся на подразделение FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) и спас личный состав. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Отмечается, что военный открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по беспилотнику. Дрон был поражен и с детонировал в воздухе и не успел приблизиться к позициям российских войск.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Иван призвал Киев заканчивать боевые действия и начать договариваться с Россией. По словам украинского военного, действия властей республики приводят к напрасным потерям.

До этого экс-вагнеровец с позывным Шуист рассказал о необычном поведении бойцов на спецоперации. По его словам, неказистые бойцы тщедушного телосложения в условиях боя порой совершают невозможное.