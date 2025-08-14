Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:31, 14 августа 2025Путешествия

Самолет с пассажирами на борту резко упал на восемь тысяч метров во время полета

Самолет авиакомпании Virgin Australia резко снизился на восемь тысяч метров
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Steve Worner / Shutterstock / Fotodom

Пассажиры авиакомпании Virgin Australia схватились за кислородные маски во время резкого снижения лайнера на восемь тысяч метров. Об этом сообщает издание PerthNow.

Авиаинцидент произошел в среду, 13 августа. Борт, следовавший из Сиднея в Брисбен, Австралия, находился на высоте 11,2 тысячи метров, когда внезапно салон разгерметизировался. В результате воздушное судно упало на высоту полета до 2,6 тысячи метров.

Материалы по теме:
Один человек чудом выжил в авиакатастрофе в Индии. Кто он и в каком состоянии?
Один человек чудом выжил в авиакатастрофе в Индии.Кто он и в каком состоянии?
12 июня 2025
«Люди понимали, что умрут, и выли» Россиянка оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе. Что ей пришлось пережить?
«Люди понимали, что умрут, и выли»Россиянка оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе. Что ей пришлось пережить?
24 августа 2021

Представитель авиаперевозчика сообщил, что экстренное снижение было вынужденным. «Экипаж самолета предпринял необходимые шаги в соответствии со стандартными процедурами, чтобы снизиться до меньшей высоты», — отметили в Virgin Australia.

Воздушное судно благополучно приземлилось в Брисбене. Во время инцидента никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал. Борт отправили на техническое обследование.

Ранее широкофюзеляжный самолет получил вмятины после того, как в него врезался тягач в аэропорту Австралии. Самолет Virgin Australia получил серьезное повреждение, которое растянулось на несколько метров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы все заплатим цену». Путин допустил, что заключит сделку с Трампом на Аляске. Что о ней известно?

    Трамп наградил культовых американских артистов

    Опровергнут смертельный миф об артериальном давлении

    Российским экспортерам разрешили оставлять всю валюту себе

    Поедающих водоросли коров заметили в России

    Власти назвали фейком сообщения об эвакуации Белгорода

    На Западе раскрыли планы ЕС свергнуть правительства в Венгрии, Словакии и Сербии

    56-летняя Дженнифер Лопес порадовала фанатов фото в кружевных колготках

    Момент удара беспилотника ВСУ по «Белгород-Арене» попал на видео

    Овечкин высказался о переговорах Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости