11:42, 14 августа 2025Культура

Щербаков прокомментировал новости о проблемах с сердцем

Актер Борис Щербаков опроверг сообщения об отказе от кардиостимулятора
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Елена Никитченко / Коммерсантъ

Народный артист России Борис Щербаков не отказывался от кардиостимулятора после операции на тазобедренном суставе. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом «Звезда».

«Я не отказался от кардиостимулятора. Кто вам такое сказал? Они ошиблись», — заявил актер, добавив, что чувствует себя «неплохо».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что у Бориса Щербакова произошел сбой в работе сердца после операции. Отмечалось также, что врачи уговаривают артиста на имплантацию электрокардиостимулятора, но актер отказывается.

11 августа стало известно, что 75-летнего Щербакова госпитализировали после падения. Актер оступился на коврике на балконе своего дома, после чего неудачно упал.

