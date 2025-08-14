У Щербакова случился сбой в работе сердца после операции

Mash: У актера Бориса Щербакова после операции случился сбой в работе сердца

У народного артиста России Бориса Щербакова произошел сбой в работе сердца после операции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, пульс актера резко упал до критически низкой отметки ударов, в результате чего он потерял сознание. Отмечается, что Щербакову оперативно оказали помощь, на данный момент он находится в реанимации в стабильном, но тяжелом состоянии.

Врачи уговаривают артиста на имплантацию электрокардиостимулятора, но Щербаков отказывается, пишет канал.

Ранее жена артиста Татьяна Бронзова рассказала о самочувствии Щербакова после срочной госпитализации.

11 августа стало известно, что 75-летнего Щербакова госпитализировали после падения. Актер оступился на коврике на балконе своего дома, после чего неудачно упал. Сам он рассказал журналистам, что пока чувствует себя не очень хорошо, но надеется на скорое выздоровление.