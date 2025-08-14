Сестра Валерия Меладзе продолжила зарабатывать в России миллионы

Музыкальный лейбл сестры Меладзе заработал более 200 млн рублей за год

Более 200 миллионов рублей заработал музыкальный лейбл сестры Валерия Меладзе Лианы, пишет портал «Страсти» со ссылкой на данные из открытых источников.

Velvet Music, совладельцем которого является Лиана Меладзе, был создан в 2004 году совместно с продюсером Аленой Михайловой. Общая сумма заработка только за прошлый год составляет 219,9 миллиона рублей, чистая прибыль при этом — 111,2 миллиона.

Известно, что лейбл сотрудничал с группами Uma2rman и «Винтаж», а также с артистами Полиной Гагариной, Верой Брежневой, Анитой Цой и Валерием Меладзе.

В 2023 году доход компании составлял 155 миллионов рублей, а прибыль — 90 миллионов. Компания исправно платит налоги.

