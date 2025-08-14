«Сенсационная новость». 50 лет назад власти попытались скрыть кончину Шостаковича от советских граждан. Кто нарушил эту тайну?

Историк Максименков: 50 лет назад власти СССР пытались скрыть смерть Шостаковича

14 августа 1975 года, ровно 50 лет назад, в Москве прощались с Дмитрием Шостаковичем — выдающимся композитором, автором легендарной Седьмой (Ленинградской) симфонии и лауреатом пяти Сталинских премий. При этом власти пытались скрыть от всех факт его смерти, но информация об этом утекла на Запад. Кроме того, как выяснил историк Леонид Максименков, который изучил материалы более десяти архивов, советское руководство боялось, что могила Шостаковича станет местом для паломничества туристов, и поэтому постаралось отстранить от создания памятника его семью.

Почему кончину Шостаковича скрывали от граждан СССР два дня

В поздний период своей жизни Дмитрий Шостакович много болел, страдал от рака легких, с 9 июля по 1 августа 1975 года находился в больнице Четвертого управления Минздрава СССР. Смерть автора более 150 произведений произошла 9 августа 1975-го, ему было 68 лет.

Об этом поначалу никто не знал: СМИ упорно молчали о кончине Шостаковича, поскольку по неписаным законам новость об уходе номенклатурной единицы требовалось сначала сертифицировать на Старой площади и в Кремле. Между тем генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и многие другие руководители страны находились на отдыхе вдали от Москвы.

Дмитрий Шостакович на съезде Союза композиторов СССР, 1970 год Фото: РИА Новости

В воскресенье, 10 августа, газеты, радио и телевидение продолжали молчать об уходе знаменитого композитора.

Зато об этом вовсю и громко заговорили на Западе, — пишет историк Леонид Максименков в своей книге «Шостакович. Маршал советской музыки», вышедшей в 2025 году. — После этого сенсационная новость быстро репатриировалась в СССР по волнам зарубежных радиоголосов, финансируемых правительствами стран НАТО



По словам эксперта, только после этого в Москве поняли, что дальше молчать нельзя и подготовили две версии некролога, один — для заграницы, другой — для граждан СССР.

Интересно, что в сообщении ТАСС на английском Шостаковича не упомянули о его членстве в КПСС. Чтобы сбить сенсационность западных комментариев агентство, по-видимому, поспешило и опередило партийно-государственную оценку события.

Граждане СССР об уходе Шостаковича узнали только вечером 11 августа, через двое суток после его кончины и через сутки с лишним после отправленной на Запад информации. При этом при переводе официального некролога на английский в текст попало сразу несколько ошибок, касающихся регалий и наград композитора.

«Официальная организация прощания с Шостаковичем полностью вписалась в прочно установившуюся традицию похорон советских партийных и государственных деятелей уровня Политбюро», — говорится в исследовании Максименкова.

Советское руководство назвало композитора «великим». Это почти беспрецедентное событие

На момент своей кончины Шостакович уже не руководил Союзом композиторов СССР, но оставался депутатом Верховного Совета. Хоронить его решили на самом престижном Новодевичьем кладбище за счет государства.

В случае с Шостаковичем сенсационной в некрологе, подписанном всем высшим руководством КПСС и советского государства, была его оценка, — отмечает Максименков в своей книге. — Кого и когда Кремль называл «великим» и «гением»? Бывало ли такое?



Историк сам дает ответ: до Шостаковича эпитета «великий» в некрологе удостаивались только писатели Максим Горький и летчик Валерий Чкалов (оба еще при Сталине), а после — писатель Михаил Шолохов (при Черненко).

Дмитрий Шостакович, композитор Дмитрий Кабалевский и космонавт Юрий Гагарин, 1966 год Фото: Евгений Кассин, Владимир Савостьянов / ТАСС

Похороны Шостаковича состоялись 14 августа 1975 года. По воспоминаниям очевидцев, в тот день было не по-летнему холодно и люди, собравшиеся, чтобы проводить композитора в последний путь, прилично замерзли. Поскольку первые лица СССР находились на отдыхе в Крыму, самыми высокопоставленными представителями советской верхушки на похоронах стали министр культуры Петр Демичев и глава правительства РСФСР Михаил Соломенцев.

Любопытно, что факт кончины Шостаковича был внесен в его личное дело только 15 июля 1980 года. На основании этого примера историк Максименков заключает, что на закате советской власти «система учета номенклатуры начала приходить в упадок».

Надгробный памятник Шостаковича стал причиной спора в правительстве СССР

Как удалось выяснить Максименкову, советские власти опасались, что могила Шостаковича станет местом притяжения паломников-туристов, как это произошло с захоронением Никиты Хрущева, поэтому из процесса создания надгробного памятника хотели исключить семью — работу должно было курировать Министерство культуры.

Дом в Самаре, где Шостакович завершал работу над Седьмой (Ленинградской) симфонией Фото: Дмитрий Окунев / «Лента.ру»

Однако, по уточнению историка, были «допущены необъяснимые либеральные послабления». В аппарате Совета министров СССР жесткое условие контроля со стороны Минкульта по каким-то причинам сняли. В итоге выбор надгробия отдали на усмотрение родственников композитора. Могильный памятник обошелся государству в шесть тысяч рублей, что в 1975 году соответствовало стоимости двухкомнатной кооперативной квартиры.

В год 70-летия со дня рождения Шостаковича его именем назвали астероид, открытый астрономом Людмилой Черных. Уже в 2006-м, в год столетия композитора, улица его имени появилась в Самаре, где он трудился в годы Великой Отечественной войны и, в частности, завершил работу над Седьмой (Ленинградской) симфонией.

Памятник Шостаковичу в Самаре Фото: Дмитрий Окунев / «Лента.ру»

«Шостакович — один из самых исполняемых композиторов нашего времени, — говорит «Ленте.ру» пианист, член Союза композиторов России Роман Чистяков. — Высокий уровень композиторской техники, способность создавать яркие и выразительные мелодии и темы, мастерское владение полифонией в сочетании с личной эмоциональностью и колоссальной работоспособностью, сделали его произведения яркими, самобытными, обладающими огромной художественной ценностью как для слушателей, так и для исполнителей — от начинающих музыкантов до профессионалов мирового уровня».