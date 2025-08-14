Силовые структуры
Силовики рассказали об уничтожении диверсантов в Харьковской области

Диверсантов спецподразделения ГУР Украины уничтожили под Волчанском
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Диверсанты специального подразделения Главного управления разведки (ГУР) Украины были уничтожены под Волчанском в Харьковской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В районе Волчанска командование ВСУ для диверсионных действий задействует спецподразделения ГУР. В ходе стрелкового боя уничтожена диверсионно-разведывательная группа подразделения "Тимур" ГУР МО Украины», — рассказал представитель силовых структур.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал о прорыве российских войск в Харьковской области. Он пояснил, что бойцы ВС РФ выбили подразделения Вооруженных сил Украины с позиций у населенного пункта Хатнее.

