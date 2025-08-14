Способность Украины восстановить ракетный комплекс «Сапсан» оценили

Военный эксперт Леонков: Возобновить производство «Сапсана» будет очень сложно

В нынешних условиях восстановление производства украинской ракетной программы «Сапсан» займет много времени, в среднесрочной перспективе такое точно невозможно, рассказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что благодаря скоординированным действиям ФСБ России и силовых ведомств была предотвращена угроза уничтожения целей в глубине российской территории и ликвидирована техническую базу производства дальнобойных баллистических ракет Украины. В том числе на длительный срок блокирована реализация украинской программы «Сапсан».

Леонков рассказал, что в вопросе восстановления производства важную роль играет наличие квалифицированных кадров. По его словам, при нанесении ударов по «Южмашу» вместе с объектами были уничтожены и специалисты.

«Детали об этом не раскрываются, но думаю, что, скорее всего, произошло и то, и другое. А найти новую технологическую оснастку, техническое обеспечение, а также кадры будет очень сложно, практически невозможно», — отметил военный эксперт.

Леонков также указал, что Германия, которая участвовала в этом проекте, однако начала сотрудничество до специальной военной операции, теперь находится в очень уязвимом положении, как соучастница в боевых действиях. Это значит, что Берлин не пойдет по пути эскалации, оказывая помощь Киеву, поскольку для него это может обернуться ударами «Орешником», отметил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что Украина втайне развивала собственную ракетную программу по технологиям и запасам, оставшимся от СССР. Комплексы «Сапсан» планировали использовать для ударов вглубь России.