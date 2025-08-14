Трамп пообещал подумать над сокращением войск США в Европе ради мира на Украине

Президент США Дональд Трамп пообещал подумать над возможностью сокращения численности войск США в Европе ради мирного урегулирования на Украине. Его слова передает Clash Report.

При этом он уточнил, что это предложение перед ним не ставилось. «Я подумаю об этом позже», — заявил политик.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что делать прогнозы результатов встречи президента России Владимира Путина и Трампа преждевременно. По словам представителя Кремля, российский лидер в ходе совместной пресс-конференции с американским коллегой «очертит тот круг договоренностей, пониманий, которых ему удастся достичь».