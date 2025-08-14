Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:39, 14 августа 2025Мир

Трамп пообещал подумать над сокращением войск США в Европе ради мира на Украине

Трамп пообещал подумать над сокращением войск США в Европе для мира на Украине
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
СюжетПресс-конференция Путина:
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Дональд Трамп пообещал подумать над возможностью сокращения численности войск США в Европе ради мирного урегулирования на Украине. Его слова передает Clash Report.

При этом он уточнил, что это предложение перед ним не ставилось. «Я подумаю об этом позже», — заявил политик.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что делать прогнозы результатов встречи президента России Владимира Путина и Трампа преждевременно. По словам представителя Кремля, российский лидер в ходе совместной пресс-конференции с американским коллегой «очертит тот круг договоренностей, пониманий, которых ему удастся достичь».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зачем нам перемирие, если Зеленский отказывается выполнять его условия?» Что говорят военкоры о саммите Трампа и Путина на Аляске

    В США рассказали о трудностях при организации встречи Трампа и Путина на Аляске

    Депутат Рады напомнил о словах Зеленского про Курскую область после его заявлений о ДНР

    В Курской области при атаках дронов ВСУ пострадали три человека

    Чиновники без предупреждения снесли российской семье полдома

    Убийцей судьи в Камышине мог оказаться приревновавший жену военный

    Следком подтвердил задержание подозреваемого в убийстве судьи в Камышине

    Выросло число пострадавших в российском городе в результате атаки ВСУ

    В Госдуме попросили сохранить звонки через иностранные мессенджеры

    Над регионами России за три часа сбили почти полтора десятка беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости