Турист посетил Помпеи и попытался унести с собой в качестве сувенира каменные части улицы

Videonola: Турист из Шотландии попытался унести части мостовой из Помпей
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Gregorio Borgia / AP

Турист посетил итальянский город Помпеи, являющийся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, и попытался унести с собой в качестве сувенира каменные части улицы. Об этом сообщает телеканал Videonola.

Инцидент произошел в вечернее время. Гид вел экскурсию по древнему городу, погребенному под слоем вулканического пепла, и в какой-то момент заметил подозрительное поведение 51-летнего туриста из Шотландии. Тот несколько раз наклонился, чтобы подобрать камни с мостовой и сложить их в рюкзак.

Экскурсовод быстро понял, что мужчина пытается украсть элементы памятника Римской империи, поэтому незамедлительно обратился к администрации парка и итальянской частной службе безопасности (корпус карабинеров).

Через несколько минут мужчину задержали вне территории археологического парка. В его рюкзаке нашли пять камней с мостовой и фрагмент кирпича, которые он вынес. Древние артефакты были возвращены в город.

Ранее румынский турист попытался вынести куски мрамора из Афинского Акрополя и попался полиции. Позже он заявил, что якобы не знал о том, что брать куски мрамора незаконно.

    Все новости