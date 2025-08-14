Участник Stand Up на ТНТ рассказал о жизни с неизлечимой болезнью

Комик Евдокимов заявил, что ему диагностировали аутоиммунное заболевание

Известный стендап-комик, участник шоу Stand Up на канале ТНТ Макс Евдокимов рассказал, что ему диагностировали аутоиммунное заболевание. Подробности жизни с неизлечимой болезнью он раскрыл в выпуске подкаста «Предельник», доступном на Rutube.

35-летний Евдокимов заявил, что заболел в 30 лет. Он уточнил, что его недуг связан с пищеварением, а именно — с кишечником. «У меня жизнь, скажу тебе честно, на до и после разделилась после этого. Я даже представить не мог, что вот так вообще может быть», — пожаловался юморист. Он признался, что из-за поставленного диагноза уже третий год ходит к психологу.

По словам комика, в месяц он тратит на лекарства 30 тысяч рублей. Кроме того, добавил Евдокимов, он сильно ограничивает себя в питании и не употребляет алкоголь. Жизнь с подобным заболеванием юморист счел тяжелой.

Ранее юмористка Ольга Парфенюк также рассказала о неизлечимой болезни. Она заявила, что потратила на борьбу с недугом 300 тысяч рублей.