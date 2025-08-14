Бывший СССР
Украина начала готовиться к боевым действиям в Одесской области

Украина внесла Одессу в список городов, где ведутся или возможны боевые действия
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Украина начала готовиться к боевым действием в еще одном регионе и внесла Одессу и более ста населенных пунктов области в перечень территорий, где ведутся или возможны боевые действия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

Согласно опубликованному ведомством документу, в региональном центре может появиться военная администрация. Помимо Одессы, в список включены 119 населенных пунктов региона.

Военные администрации уже существуют в Сумской, Харьковской, Николаевской областях.

Ранее глава назначенной Киевом местной областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин сообщил об эвакуации в подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики (ДНР).

