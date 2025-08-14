Украинская администрация расширила зону эвакуации в районе прорыва российских войск

Донецкая ОВА объявила принудительную эвакуацию в Дружковке и четырех селах

Украинские власти расширили зону эвакуации в районе прорыва российских войск, семьи с детьми принудительно вывозят из Дружковки и еще четырех сел, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram-канале.

«Начинаем обязательную принудительную эвакуацию семей с детьми из города Дружковка, а также из сел Андреевка, Варваровка, Новоандреевка и Роганское», — заявил он.

Эти населенные пункты расположены в северной части региона, около Славянско-Краматорской агломерации. Филашкин уточнил, что в настоящее время там проживает около 1879 детей. Накануне чиновник сообщил о принудительной эвакуации из 14 населенных пунктов в районе Доброполья и Белозерского.

Как сообщалось ранее, прорыв российских войск в районе населенных пунктов Константиновка, Дружковка и Краматорск может составлять до 18 километров в глубину. Российский политолог Сергей Марков отметил, что разворачивающиеся в Донецкой народной республике бои могут иметь важное значение для всей специальной военной операции на Украине.