Украинца заподозрили в подготовке диверсии якобы по заданию России

В Польше гражданина Украины задержали за подготовку диверсии «по заданию России»
Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина Украины по подозрению в подготовке диверсии якобы по заданию России. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра страны Дональда Туска на своей странице в социальной сети X.

Другие подробности инцидента не приводятся. При этом в канцелярии подчеркнули, что Россия якобы «вербует украинцев и белорусов для совершения подобных актов в Польше».

В свою очередь, пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский сообщил о задержании 17-летнего подростка, оставившего хвалебную надпись об Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, организация признана в России экстремистской и запрещена) на памятнике жертвам Волынской резни.

Позднее министр обороны Польши Томаш Семоняк на своей странице в социальной сети X уточнил, что подросток нанес надпись ради «разжигания напряженности между поляками и украинцами».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что более 60 человек будут выдворены из Польши после демонстрации флага Украинской повстанческой армии на концерте белорусского рэпера Макса Коржа. По данным польского премьера, в число депортируемых лиц входят 57 украинцев и 6 белорусов.

