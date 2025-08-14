Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:17, 14 августа 2025Бывший СССР

Условия схлопывания котла в Красноармейске назвали

«ВХ»: Чтобы закрыть котел в Красноармейске, ВС России должны взять Гришино
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российские войска должны взять село Гришино на северо-западных окраинах Красноармейска (украинское название — Покровск), чтобы успешно закрыть в котел подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Условия схлопывания котла в городе назвал Telegram-канал «Военная хроника» («ВХ»).

«Если при определенных условиях российские войска достигнут Гришино за Покровском, то удастся закрыть в котел не только гарнизон города, но и все бригады к юго-востоку и северу от него», — говорится в публикации.

На опубликованной карте видно, что российские войска продвигаются с северо-востока к Васильевке, откуда могут повернуть на юг к Гришино и полностью перерезать трассу Днепропетровск — Красноармейск.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что Вооруженные силы России могут в скором времени взять под контроль Красноармейск. По его словам, ВСУ находятся в тяжелом положении, поскольку российские войска уже зашли в город, а пути снабжения украинских подразделений перекрыты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле анонсировали несколько раундов общения Путина и Трампа

    В российском регионе иностранец изнасиловал девочку и снял это на камеру

    Украинский метод закупки газа сочли откровенно глупым

    Депутат Госдумы сообщили о поступающих ему звонках от «ребят с украинским акцентом»

    WhatsApp прокомментировал решение частично ограничить звонки в России

    Раскрыты подробности об отравившихся красной жидкостью троих россиян

    Условия схлопывания котла в Красноармейске назвали

    В Кремле раскрыли детали подготовки к встрече Путина и Трампа

    Украина разработала ракеты для ударов вглубь России

    Россиянам назвали главный признак подходящей для школы формы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости