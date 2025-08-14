«ВХ»: Чтобы закрыть котел в Красноармейске, ВС России должны взять Гришино

Российские войска должны взять село Гришино на северо-западных окраинах Красноармейска (украинское название — Покровск), чтобы успешно закрыть в котел подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Условия схлопывания котла в городе назвал Telegram-канал «Военная хроника» («ВХ»).

«Если при определенных условиях российские войска достигнут Гришино за Покровском, то удастся закрыть в котел не только гарнизон города, но и все бригады к юго-востоку и северу от него», — говорится в публикации.

На опубликованной карте видно, что российские войска продвигаются с северо-востока к Васильевке, откуда могут повернуть на юг к Гришино и полностью перерезать трассу Днепропетровск — Красноармейск.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что Вооруженные силы России могут в скором времени взять под контроль Красноармейск. По его словам, ВСУ находятся в тяжелом положении, поскольку российские войска уже зашли в город, а пути снабжения украинских подразделений перекрыты.