15:18, 14 августа 2025Мир

В Еврокомиссии назвали отправную точку переговоров по Украине

Виктория Кондратьева
Фото: Yves Herman / Reuters

Действующая линия соприкосновения является отправной точкой переговоров по Украине. Об этом заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Ариана Подеста на пресс-брифинге.

По словам представителя ЕК, общность позиций Европейского союза и НАТО заключается в том, что первым шагом должно стать прекращение огня.

Ранее Подеста заявила, что Европейский союз не намерен смягчать санкции против России в случае перемирия на Украине и вскоре планирует принять новый пакет ограничений. «Можете быть уверены, что мы полностью сохраним санкционное давление на Россию, все остальное — чистые спекуляции», — сказала она.

