В Госдуме оценили перспективы встречи Путина и Трампа

Депутат Говырин: Встреча Путина и Трампа снизит напряженность на рынках
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин предположил, какими станут результаты встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Говырин оценил перспективы встречи Путина и Трампа и подчеркнул, что она может снизить политическую напряженность на международных рынках, где работают российские компании.

«Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже уже сама по себе стала событием, которое бизнес и аналитики рассматривают как сигнал: каналы прямого общения между двумя крупнейшими державами сохраняются», — подчеркнул депутат.

Ранее Трамп объяснил важность встречи с Путиным. Трамп также выразил надежду, что переговоры с российским лидером пройдут хорошо. По его мнению, еще более важной встречей станет трехсторонний саммит при участии президента Украины Владимира Зеленского.

