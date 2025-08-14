В Госдуме оценили перспективы встречи Путина и Трампа

Депутат Говырин: Встреча Путина и Трампа снизит напряженность на рынках

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин предположил, какими станут результаты встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Говырин оценил перспективы встречи Путина и Трампа и подчеркнул, что она может снизить политическую напряженность на международных рынках, где работают российские компании.

«Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже уже сама по себе стала событием, которое бизнес и аналитики рассматривают как сигнал: каналы прямого общения между двумя крупнейшими державами сохраняются», — подчеркнул депутат.

Ранее Трамп объяснил важность встречи с Путиным. Трамп также выразил надежду, что переговоры с российским лидером пройдут хорошо. По его мнению, еще более важной встречей станет трехсторонний саммит при участии президента Украины Владимира Зеленского.