В Госдуме попросили сохранить звонки через иностранные мессенджеры

Депутат ГД Парфенов попросил сохранить звонки через иностранные мессенджеры

Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов попросил сохранить возможность звонков через иностранные мессенджеры, соответствующее обращение он направил главе Роскомнадзора Андрею Липову, передает РИА Новости.

«Прошу вас принять меры, направленные на сохранение возможности для граждан пользоваться широким кругом мессенджеров, которые наиболее удобны для них, исходя из собственного выбора», — призвал парламентарий.

Парфенов добавил, что, согласно официальной статистике Центробанка, большинство мошеннических действий происходят через телефонные звонки и смс, а с атаками через мессенджеры сталкивались только 15,7 процента опрошенных россиян. По мнению депутата, частичная блокировка звонков не сможет защитить граждан от злоумышленников в полной мере, в то время как множество законопослушных граждан испытывают неудобства из-за введенных ограничений.

13 августа Роскомнадзор объявил, что звонки в WhatsApp и Telegram частично ограничиваются. Уточнялось, что эта мера была принята, чтобы бороться с мошенничеством. Комментируя решение ведомства, Минцифры добавило, что доступ к голосовым вызовам в мессенджерах восстановят, если платформы выполнят требования российского законодательства.