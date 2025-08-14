В Китае рассказали о возможном визите Трампа в Россию

Китайский аналитик Вань: Трамп может посетить Россию после встречи на Аляске

Встреча президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске может открыть путь для визита президента США в Россию. Об этом РИА Новости рассказал заместитель директора Центра российских и евразийских исследований Восточно-китайского педагогического университета Вань Цинсун.

По мнению эксперта, личная встреча политиков способна придать новый импульс отношениям Москвы и Вашингтона. «Как и во время первого срока Трампа, Россия и США могут создать механизмы переговоров и консультаций на различных уровнях для реализации консенсуса», — указал он.

Аналитик подчеркнул, что предстоящие переговоры необычайно значимы для двусторонних связей и выбора пути развития мировой ситуации.

Ранее стало известно, что встреча Путина и Трампа на авиабазе Элмендорф-Ричардсон совпадает с проведением там военных учений Northern Edge и Arctic Edge, в которых задействовано больше личного состава, техники и авиации, чем обычно.