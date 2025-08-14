В Мурманской области отремонтировали дворовые территории в десяти муниципалитетах

В Заполярье 39 территорий в 10 муниципалитетах стали комфортнее

В Мурманской области завершились работы по ямочному ремонту на 39 дворовых территориях в десяти муниципальных образованиях региона. Мероприятия проводились в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды».

В текущем году запланирован ремонт в 312 дворах двадцати муниципальных образований. Уже выполнены работы в Мурмашах, Умбе, ЗАТО Александровск, Печенгском округе, Ковдорском округе, Мончегорске, Ревде, ЗАТО Видяево, ЗАТО Островной и Апатитах. В процессе ремонта специалисты демонтировали старые покрытия, подготовили основания, выполнили асфальтирование и проливку швов.

Программа ямочного ремонта дворовых территорий реализуется в регионе с 2020 года в рамках стратегического плана «На Севере — жить!». За это время отремонтировали проблемные участки более 1200 дворовых проездов общей площадью свыше 164 тысяч квадратных метров.