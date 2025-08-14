69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
16:05, 14 августа 202569-я параллель

В Мурманской области отремонтировали дворовые территории в десяти муниципалитетах

В Заполярье 39 территорий в 10 муниципалитетах стали комфортнее
Григорий Шугаев
Григорий Шугаев (business@lenta-co.ru)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Мурманской области завершились работы по ямочному ремонту на 39 дворовых территориях в десяти муниципальных образованиях региона. Мероприятия проводились в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды».

В текущем году запланирован ремонт в 312 дворах двадцати муниципальных образований. Уже выполнены работы в Мурмашах, Умбе, ЗАТО Александровск, Печенгском округе, Ковдорском округе, Мончегорске, Ревде, ЗАТО Видяево, ЗАТО Островной и Апатитах. В процессе ремонта специалисты демонтировали старые покрытия, подготовили основания, выполнили асфальтирование и проливку швов.

Программа ямочного ремонта дворовых территорий реализуется в регионе с 2020 года в рамках стратегического плана «На Севере — жить!». За это время отремонтировали проблемные участки более 1200 дворовых проездов общей площадью свыше 164 тысяч квадратных метров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Президент России дал первый комментарий о саммите

    В Госдуме допустили запрет фильмов Балабанова

    Китай запустил очередную партию интернет-спутников

    Сотрудник скорой помощи передал ВСУ координаты и его дом попал под обстрел

    В России начнут проверять репродуктивное здоровье детей

    Группе «Сплин» захотели запретить зарабатывать в России

    На Артемия Лебедева подали в суд

    Белый дом раскрыл позицию Трампа по антироссийским санкциям

    Белый дом раскрыл планы Трампа на встречу с Путиным

    В России предрекли ВСУ ответ за атаки на Ростов-на-Дону и Белгород

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости