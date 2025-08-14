В Подмосковье кобра заползла в рюкзак к женщине и укусила ее

В Подмосковном парке кобра заползла в рюкзак к женщине и укусила ее

28-летнюю жительницу Подмосковья госпитализировали после укуса кобры во время прогулки в парке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Пострадавшую доставили в больницу с гнойным воспалением кисти, где медики оперативно вывели яд из организма. После стабилизации состояния девушку перевели в отделение гнойной хирургии, где она сейчас проходит лечение. Врачи отмечают, что вовремя оказанная медицинская помощь помогла избежать тяжелых последствий. Сейчас пациентка идет на поправку, но продолжает находиться под наблюдением специалистов.

Женщина предположила, что змея заползла к ней в рюкзак, пока она отдыхала в лесополосе. Змея укусила ее, когда она в очередной раз открыла его. Откуда кобра взялась в подмосковном парке, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что житель Москвы сел в автомобиль каршеринга и увидел на приборной панели длинную змею. Спасатели посоветовали оставить машину на время в теплом помещении, чтобы рептилия выбралась наружу сама — так и произошло.