Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:37, 14 августа 2025Из жизни

В Подмосковье кобра заползла в рюкзак к женщине и укусила ее

В Подмосковном парке кобра заползла в рюкзак к женщине и укусила ее
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

28-летнюю жительницу Подмосковья госпитализировали после укуса кобры во время прогулки в парке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Пострадавшую доставили в больницу с гнойным воспалением кисти, где медики оперативно вывели яд из организма. После стабилизации состояния девушку перевели в отделение гнойной хирургии, где она сейчас проходит лечение. Врачи отмечают, что вовремя оказанная медицинская помощь помогла избежать тяжелых последствий. Сейчас пациентка идет на поправку, но продолжает находиться под наблюдением специалистов.

Женщина предположила, что змея заползла к ней в рюкзак, пока она отдыхала в лесополосе. Змея укусила ее, когда она в очередной раз открыла его. Откуда кобра взялась в подмосковном парке, пока неизвестно.

Материалы по теме:
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021

Ранее сообщалось, что житель Москвы сел в автомобиль каршеринга и увидел на приборной панели длинную змею. Спасатели посоветовали оставить машину на время в теплом помещении, чтобы рептилия выбралась наружу сама — так и произошло.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Президент России дал первый комментарий о саммите

    Стал известен оказавшийся под угрозой фильм Балабанова

    В Польше оценили российский боевой лазер

    Тревел-блогеры устроили погром в российском регионе ради контента для соцсетей

    Глава Минфина США призвал европейских союзников «заткнуться»

    На британской базе произошел «серьезный ядерный инцидент»

    Девять женщин попали в сети двух сутенеров в российском городе

    Бывший вратарь «Спартака» предрек будущее Сафонова после прихода в ПСЖ украинца

    Военкор рассказал про новый прорыв в Харьковской области

    Появились новые подробности в деле квир-блогера о расправе над российским активистом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости