В разведке Украины заявили о пленении граждан из 32 стран

ГУР Украины: В украинском плену находятся более 100 граждан из 32 стран
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

В украинском плену находятся более 100 граждан из 32 стран, если не считать России. Об этом заявила пресс-служба Координационного штаба по вопросам пленных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Больше всего пленных иностранцев — из Центральной Азии. Сейчас на первом месте Узбекистан, на втором — Таджикистан. Среди лидеров по количеству также Непал, Белоруссия, Шри-Ланка, Казахстан и Йемен», — говорится в публикации.

В разведке заявили, что наблюдают тенденцию к росту числа иностранцев в рядах российских войск.

Ранее стало известно, что Украина начнет отправлять НАТО списки желаний. Это будут перечни оружия, которое Киев хочет получить в рамках нового механизма по покупке Европой оружия у США.

