В России признали нежелательной немецкую организацию за русофобские акции

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ организацию Demokrati-JA e.V из ФРГ

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность на территории страны неправительственной организации Demokrati-JA e.V (DJA) из Германии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В ходе проверки было установлено, что активисты DJA проводят русофобские мероприятия, направленные на создание «тоталитарного» облика России.

Организацию основали проживающие в Германии российские эмигранты с заявленными целями формирования солидарного гражданского общества. На деле же ее участники занимаются внесением раскола в русскоязычную диаспору, проводят массовые антироссийские публичные акции в Германии, распространяют материалы, дискредитирующие действия Вооруженных сил России на СВО.

Деятельность партнеров DJA — немецких организаций Solidarus e.V. и Freies Russland Berlin, а также фонда Free Russia Foundation из США также признана нежелательной на территории России.

Ранее Министерство юстиции России внесло в список нежелательных организаций британскую сеть языковых школ International House World Organisation (Всемирная организация «Международный дом»).