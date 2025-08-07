Готовившая к IELTS сеть языковых школ стала нежелательной в России

Минюст признал International House World Organisation и UNMODE нежелательными

Министерство юстиции России признало нежелательной организацией британскую сеть языковых школ International House World Organisation (Всемирная организация «Международный дом»). Об этом говорится на сайте ведомства.

В перечень также включили грузинское общественное движение за доступность правосудия UNMODE.

International House World Organisation — международная сеть языковых школ, созданная в Великобритании. Сейчас у организации более 150 школ в 50 странах мира, в том числе в России. Среди прочего школы сети готовят к сдаче международных экзаменов по английскому языку IELTS и TOEFL.

Ранее Генпрокуратура признала британскую международную организацию по культурным и образовательным связям «Британский совет» (The British Council) нежелательной в России. Совет является одним из организаторов экзаменов IELTS. После этого бизнес-юрист, экс-советник юстиции органов прокуратуры Екатерина Капошко заявила, что оплата международного экзамена IELTS может грозить ответственностью за финансирование нежелательной организации. Однако потом это опровергли.