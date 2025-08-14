В России рассказали о приговоре немецкого генерала для «Сапсана»

«Царьград»: Немецкий генерал Фройдинг раскрыл сроки производства «Сапсана»

Телеканал «Царьград» сообщил о приговоре немецкого генерала для украинских баллистических ракетных комплексов «Сапсан». Журналисты сообщили, что в конце мая украинский президент Владимир Зеленский поехал с данным проектом в Берлин, где показал его канцлеру Германии Фридриху Мерцу.

В тот же день в Германии была организована пресс-конференция, на которой украинский лидер сообщал об имеющихся у Киева неких планах. «Ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика — ключевые элементы. Все должны производить мы», — говорил он.

Тогда Мерц отметил, что его страна готова профинансировать производство украинской ракеты большой дальности, которая сможет, как предполагалось, заменить Taurus, поставляемые Киеву Берлином.

Генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг позже заявил, что инициатива по производству оружия была начата в конце мая, а уже к концу июля ожидалось, что украинская армия сможет получить собственные ракеты большой дальности.

«И — сам того не зная, выдал самую большую тайну — точные сроки реализации проекта, приговорив тем самым его», — говорится в материале «Царьграда».

14 августа стало известно, что Российская армия совместно с ФСБ провела операцию по срыву производства «Сапсана» на Украине. В результате операции удалось ликвидировать объекты промышленного комплекса Украины, на которых создавались «Сапсаны», — два в Павлограде Днепропетровской области и два в городе Шостке Сумской области.