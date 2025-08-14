В России священник возмутился празднованием дня города во время Успенского поста

В Екатеринбурге Архиминдрит Гермоген (Еремеев) возмутился празднованием Дня города во время поста. Его открытое письмо опубликовано в Telegram-канале Храма на Крови.

Священника возмутил факт, что день города «из года в год» празднуют во вреемя Успенского поста — одного из самых строгих, по его словам.

Гермоген указывает, что в этой связи многие верующие горожане лишаются возможности участвовать в празднике. «Неужели так трудно перенести всего на несколько дней пораньше общегородской праздник?!» — возмутился он.

