В России священник возмутился празднованием дня города во время Успенского поста

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Екатеринбурге Архиминдрит Гермоген (Еремеев) возмутился празднованием Дня города во время поста. Его открытое письмо опубликовано в Telegram-канале Храма на Крови.

Священника возмутил факт, что день города «из года в год» празднуют во вреемя Успенского поста — одного из самых строгих, по его словам.

Гермоген указывает, что в этой связи многие верующие горожане лишаются возможности участвовать в празднике. «Неужели так трудно перенести всего на несколько дней пораньше общегородской праздник?!» — возмутился он.

Ранее в Русской православной церкви возложили вину за мужей-алкоголиков на их жен. По словам иерея Валерия Сосковца, к этому приводит стремление женщин быть главными в семье, из-за чего мужчины испытывают постоянный стресс.

