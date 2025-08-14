Россия
В России указали на неожиданную деталь в словах Путина на совещании по саммиту на Аляске

«Ватфор»: Путин неожиданно упомянул о контроле вооружений перед визитом в США
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин на совещании по подготовке к саммиту на Аляске в США упомянул тему контроля над вооружениями. На эту деталь во вступительном слове главы государства указал аналитический проект «Ватфор» в Telegram.

Как следует из стенограммы на сайте Кремля, Путин подчеркнул, что собрал совещание с целью рассказать присутствующим о ходе диалога с американской администрацией. По его словам, Белый дом во главе с Трампом прилагает достаточно энергичные усилия, чтобы прекратить боевые действия и выйти на договоренности с последующим созданием долгосрочных условий мира «и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом — если мы к следующим этапам выйдем на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями».

В аналитическом центре назвали неожиданным «прямое, пусть и условное, упоминание контроля над вооружениями в качестве возможной темы для разговора» с президентом США. «Ну, будем наблюдать. Бывают всякие сюрпризы», — заключается в посте.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков допустил, что Россия и США могут прийти к каким-то соглашениям в рамках саммита на Аляске. По его словам, тем, которые будут обсуждаться лидерами стран, довольно много и по каким-то из них точно будут прорывы.

