Вероятность заключения сделки Путиным и Трампом после одной встречи оценили

Политолог Дудаков допустил ряд соглашений после встречи Путина и Трампа

Россия и США могут прийти к каким-то соглашениям в рамках саммита на Аляске, считает политолог-американист Малек Дудаков. Вероятность заключения сделки между президентами стран Владимиром Путиным и Дональдом Трампом после одной встречи он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Нужно понимать, что саммит на таком высоком уровне — это всегда знаковое событие, отметил политолог. Безусловно, это первый важный шаг в рамках активизации переговорного трека России и США, убежден он.

«Поэтому я думаю, что в рамках этого саммита мы действительно можем прийти к каким-то соглашениям. Но если не удастся все-таки все острые моменты разрешить, тогда переговоры и кооперация рабочих групп с нашей стороны, с американской продолжится и дальше по итогам этого саммита.

То есть основная задача сейчас — определить все раздражители, которые есть у нас в отношениях и начать от них постепенно избавляться Малек Дудаков политолог

По словам американиста, тем, которые буду обсуждаться лидерами стран, довольно много и по каким-то из них точно будут прорывы.

«Первый трек будет касаться Украины, второе — это экономика, то есть возможность смягчения санкций, развития совместных проектов, например, по развитию Арктики. Ну, и третий трек — это все, что касается вопросов, связанных со стратегической безопасностью, то есть продление или переподписание договора СНВ-3 и разных других соглашений, которые у нас были или в каком-то виде до сих пор остаются», — конкретизировал он.

Дудаков также предположил, что американская администрация предложит дорожную карту разрешения украинского конфликта. Не факт, что она будет во всем соотноситься с позициями России, однако в дальнейшем для обсуждения каждого отдельного пункта будут сформированы рабочие группы, добавил эксперт.

«Конечно, потом уже, если удастся прийти к общему знаменателю, многое будет зависеть от того, в какой степени администрация Трампа сможет заставить европейцев и украинцев пойти по пути этой дорожной карты и соблюдать те условия, которые Соединенные Штаты возьмут на себя в рамках переговоров с нами», — заключил политолог.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Россия и США в любом случае заключат экономическую сделку по итогам саммита на Аляске, даже вне украинской повестки.