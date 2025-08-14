В России заявили о попытках Украины сорвать переговоры Путина и Трампа

Депутат Швыткин: ВСУ попытаются сорвать переговоры Путина и Трампа

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Ростову-на-Дону, в результате которого пострадали больше 10 человек, может быть связан с приближающимися переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыктин. Он заподозрил, что таким путем Киев хочет сорвать встречу глав государств.

«Думаю, сегодня ВСУ будут предпринимать все усилия для того, чтобы сорвать переговоры. Они будут организовывать провокации, прикладывая все усилия к тому, чтобы ответ России привел к отмене встречи Путина и Трампа», — сказал Швыткин.

Он подчеркнул, что сегодня как никогда необходимо понимать значимость приближающихся переговоров и демонстрировать сплоченность. Политик также добавил, что ответ России на атаки будет неизбежен в случае, если на встрече лидеров стран не удастся достичь договоренностей.

«Шанс договориться, на мой взгляд, есть. Но мы стоим на позиции необходимости устранения первопричин этого конфликта. Мы не можем допустить, чтобы он лег на плечи наших детей и внуков», — заключил депутат.

Ранее ВСУ ударили по Ростову-на-Дону. На улицах Тельмана и Лермонтовской повреждены несколько многоквартирных домов. На данный момент известно более чем о 10 пострадавших.