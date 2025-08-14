Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:26, 14 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России заявили о попытках Украины сорвать переговоры Путина и Трампа

Депутат Швыткин: ВСУ попытаются сорвать переговоры Путина и Трампа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Юрий Швыткин

Юрий Швыткин. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Ростову-на-Дону, в результате которого пострадали больше 10 человек, может быть связан с приближающимися переговорами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыктин. Он заподозрил, что таким путем Киев хочет сорвать встречу глав государств.

«Думаю, сегодня ВСУ будут предпринимать все усилия для того, чтобы сорвать переговоры. Они будут организовывать провокации, прикладывая все усилия к тому, чтобы ответ России привел к отмене встречи Путина и Трампа», — сказал Швыткин.

Он подчеркнул, что сегодня как никогда необходимо понимать значимость приближающихся переговоров и демонстрировать сплоченность. Политик также добавил, что ответ России на атаки будет неизбежен в случае, если на встрече лидеров стран не удастся достичь договоренностей.

«Шанс договориться, на мой взгляд, есть. Но мы стоим на позиции необходимости устранения первопричин этого конфликта. Мы не можем допустить, чтобы он лег на плечи наших детей и внуков», — заключил депутат.

Ранее ВСУ ударили по Ростову-на-Дону. На улицах Тельмана и Лермонтовской повреждены несколько многоквартирных домов. На данный момент известно более чем о 10 пострадавших.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле анонсировали несколько раундов общения Путина и Трампа

    Условия схлопывания котла в Красноармейске назвали

    В Кремле раскрыли детали подготовки к встрече Путина и Трампа

    Украина разработала ракеты для ударов вглубь России

    Россиянам назвали главный признак подходящей для школы формы

    Украина усилила одно направление бойцами «Азова»

    Выросшему товарообороту России и США предсказали сохранение невысоких уровней

    В России захотели упростить визовый режим с четырьмя странами Африки

    Отказавшегося от гражданства России миллиардера вынудили летать лоукостерами

    iPhone 16 Plus рекордно подешевел в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости