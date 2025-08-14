ВСУ атаковали Ростов-на-Дону при помощи БПЛА. Момент удара по многоквартирному дому попал на видео

Число пострадавших при ударе БПЛА ВСУ по Ростову-на-Дону увеличилось до 13

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Ростову-на-Дону. На улицах Тельмана и Лермонтовской повреждены несколько многоквартирных домов, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

На место направляются оперативные службы и представители администрации города. По официальной информации властей, в результате атаки есть раненые.

В Ростовской области была объявлена ракетная опасность, тревогу отменили спустя 30 минут.

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Ранения получили более десяти человек

Некоторые Telegram-каналы изначально сообщали минимум о пяти пострадавших, однако позже появились данные, что их гораздо больше. Как пишет Mash, среди раненых есть ребенок.

В настоящее время из пострадавших домов эвакуировали людей. Уточняется, что ранения, помимо жителей дома, получили люди, которые проходили мимо, так как их задели обломки стекол от пострадавших машин, на которые попадали куски поврежденного фасада.

Позже Слюсарь уточнил, что двое горожан находятся в больнице в тяжелом состоянии. Еще 11 человек доставляются в медучреждения. Точное число пострадавших еще устанавливается.

При атаке был задействован дрон «Летучая лисица», его пролет над городом попал на видео

Как пишет Shot, ВСУ ударили по городу беспилотником «Аэропракт» — «Летучая лисица». Такой дрон мог нести на себе до 20 килограммов взрывчатого вещества. Основной удар при этом пришелся на парапет крыши дома.

Момент удара БПЛА по одному из домов в центре города попал на видео.

На кадрах видно, как крупный БПЛА врезается в фасад здания, после чего происходит сильный взрыв. Изначально жители даже спутали летательный аппарат с парапланом, но вскоре поняли, что это дрон, так как он целенаправленно летел в здание.

В городе после произошедшего введен локальный режим ЧС. Пункт временного размещения для жильцов пострадавших домов развертывается на базе 50-й школы, рассказал глава города Александр Скрябин.