В школьных столовых Петербурга нашли картофель с яйцами глистов и стафилококк в салате

Shot: В школьных столовых Петербурга нашли картофель с яйцами гельминтов

В столовых 15 школ и трех детсадов Санкт-Петербурга, организатором питания которых выступает «Комбинат питания Нева», обнаружили нарушения. Об этом пишет «Shot проверка» в соцсети «ВКонтакте».

Как выяснили журналисты, в картофеле из образовательных учреждений специалисты нашли яйца гельминтов или глистов, в салате «Весна» — золотистый стафилококк, в помидорах, суфле из печени со сметанным соусом, овощных салатах и винегрете — кишечную палочку, а в тушке цыплят-бройлеров и говяжьей печени — антибиотики.

По информации авторов поста, всего «Комбинат питания Нева» обслуживает сотни школ и детских садов города. За выявленные нарушения компании выписали штраф в размере 350 тысяч рублей.

Ранее кишечную палочку нашли в блюдах из гипермаркета сети «Глобус»: салате «Столичный», смузи «Клубника — банан» и наборе роллов «Канада лайт». Все пробы взяты в продуктах из магазина на улице Широкой в Москве.