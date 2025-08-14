Россия
В Совфеде указали на усиление конфронтации с Россией из-за одного решения Евросоюза

Сенатор Карасин: Евросоюз своими решениями усиливает конфронтацию с Россией
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Yves Herman / Reuters

В Совфеде указали на усиление конфронтации с Россией и мировым сообществом из-за одного решения Евросоюза — объявить о подготовке 19-го пакета антироссийских санкций в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Своим мнением председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин поделился в Telegram.

«Накануне важного российско-американского саммита в Анкоридже, который нацелен на позитивные подвижки в урегулировании кризиса на Украине, из Брюсселя гремят залпы угроз и ультиматумов. Нашли тоже время для объявления 19-го пакета антироссийских санкций», — обозначил Карасин.

Сенатор также обратил внимание на то, что в Европе предупредили о том, что вне зависимости от решений встречи лидеров двух государств и дальнейшего развития событий никакого смягчения существующих санкций не последует.

«Евросоюз своими уличными замашками запугивания и категоричностью принимаемых решений всё дальше загоняет себя в конфронтацию с Россией, да и с мировым сообществом в целом», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Ариана Подеста заявила, что 19-й пакет антироссийских санкций может быть принят уже в сентябре. «Можете быть уверены, что мы полностью сохраним санкционное давление на Россию, все остальное — чистые спекуляции», — говорила она.

