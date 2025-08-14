В США рассказали о трудностях при организации встречи Трампа и Путина на Аляске

Секретная служба США столкнулась с трудностями при организации встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина из-за географического положения Аляски, сообщает Bloomberg.

После того, как американский лидер объявил о встрече, единственный агент, назначенный на пост Секретной службы на Аляске, начал готовиться к приему сотен подкреплений. «Отели в центре города переполнены. Стоянки для проката автомобилей были расчищены для конвоев», — говорится в публикации. По словам источника, вместе с этим Секретная служба все еще ждет, когда Россия официально утвердит полный план безопасности.

По словам губернатора Аляски Майка Данливи, штат находится в разгаре туристического сезона. «В отелях тесно, в автомобилях тесно», — отметил он, добавив, что проведение саммита на военной базе «снимает множество проблем».

Лидеры России и США проведут встречу в пятницу, 15 августа, на Аляске. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, план встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон в США уже утвержден, а подготовка к саммиту находится на финальном этапе.