Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:35, 14 августа 2025Бывший СССР

В ВСУ стали назначать командирами наемников из США и Великобритании

Наемников из Великобритании и США стали назначать командирами в ВСУ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thibault Camus / Reuters

Наемники из Великобритании и США чаще всего встречаются на командных должностях в Вооруженных силах Украины (ВСУ) или выступают в качестве инструкторов. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

Собеседник агентства рассказал, что наемники слабо организованы, так как воюют ради денег. По его словам, если они не успевают вовремя сбежать, то уничтожаются. Он добавил, что наемники встречаются преимущественно из Колумбии, Венесуэлы, Сальвадора, Никарагуа, а также из Польши, Великобритании, Канады и США.

Ранее российский боец рассказал о ликвидации афроамериканского наемника ВСУ. «Негры есть (среди наемников), вот сейчас негр был, ликвидировали его. Есть грузины. Они ведут оборонительные и диверсионные действия», — сообщил он.

До этого стало известно об уничтожении иностранных наемников ВСУ в Кировограде. В телефонном интервью американский наемник рассказал, что в результате удара по тренировочному лагерю разлетелись обломки, а взрывная волна потрясла стоящие рядом деревья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число пострадавших при ударе БПЛА по многоквартирному дому в Ростове-на-Дону резко выросло

    В Китае рассказали о возможном визите Трампа в Россию

    Власти Ростовской области подтвердили удар ВСУ по Ростову-на-Дону

    Россиянин установит рекорд UFC

    Извержение вулкана на Камчатке завершилось

    Крупнейшая авиакомпания России запустила распродажу билетов со скидками до 30 процентов

    Появились первые данные о последствиях предполагаемого удара ВСУ по Ростову-на-Дону

    Похудевшие люди рассказали о заставивших их сбросить лишний вес причинах

    В России назвали ключевые темы переговоров на Аляске

    «Напоминает, как себя вел Байден». В поведении Зеленского во время видеоконференции с Трампом заметили странности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости