Наемников из Великобритании и США стали назначать командирами в ВСУ

Наемники из Великобритании и США чаще всего встречаются на командных должностях в Вооруженных силах Украины (ВСУ) или выступают в качестве инструкторов. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

Собеседник агентства рассказал, что наемники слабо организованы, так как воюют ради денег. По его словам, если они не успевают вовремя сбежать, то уничтожаются. Он добавил, что наемники встречаются преимущественно из Колумбии, Венесуэлы, Сальвадора, Никарагуа, а также из Польши, Великобритании, Канады и США.

Ранее российский боец рассказал о ликвидации афроамериканского наемника ВСУ. «Негры есть (среди наемников), вот сейчас негр был, ликвидировали его. Есть грузины. Они ведут оборонительные и диверсионные действия», — сообщил он.

До этого стало известно об уничтожении иностранных наемников ВСУ в Кировограде. В телефонном интервью американский наемник рассказал, что в результате удара по тренировочному лагерю разлетелись обломки, а взрывная волна потрясла стоящие рядом деревья.