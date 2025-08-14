Наука и техника
12:15, 14 августа 2025Наука и техника

В зоне СВО копию BMW вооружили «Корнетом»

В зоне СВО заметили тяжелый мотоцикл «Урал» с ПТРК «Корнет»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские бойцы в зоне СВО вооружили тяжелый мотоцикл с коляской противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Корнет». Соответствующий снимок опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

В основе мобильного ПТРК лежит мотоцикл «Урал», который считается модернизированной копией немецкого BMW R71. На боковом прицепе мотоцикла можно заметить пусковую установку «Корнета». Импровизированный самоходный ПТРК позволяет оперативно покинуть позицию после поражения цели.

Ракета ПТРК «Корнет» несет тандемную кумулятивную боевую часть весом 7 килограммов, которая позволяет пробить до 1300 миллиметров брони за динамической защитой. Максимальная дальность пуска составляет 10 километров.

В июле стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» разработал кассету, которая позволяет вооружить ПТРК «Корнет» сразу четырьмя легкими ракетами 9М134 «Булат». Как и стандартная ракета, «Булат» наводится на цель по лазерному лучу.

